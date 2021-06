Polizisten fangen Kalb auf der A4 ein

Hohenstein-Ernstthal - Auf der A4 in Sachsen haben Polizisten in der Nacht zu Donnerstag ein Kalb einfangen können. Zusammen mit einem Lkw-Fahrer sei es gelungen, das Tier zu stoppen und von der Autobahn zu tragen. Bereits am Dienstagnachmittag hatte ein Zeuge gleich acht Kälber am Rand einer nahen Straße entdeckt und die Beamten von Polizei und Feuerwehr alarmiert. Damals konnten die Tiere jedoch in ein Rapsfeld nahe der Autobahn fliehen und entkommen.

Nun konnte zumindest eines der Kälber gefangen werden. Von den sieben anderen fehlt laut Polizei hingegen weiter jede Spur. Da die Tiere noch zu jung sind, um sich eigenständig zu ernähren oder in freier Natur zu überleben, bittet die Polizei um Hinweise. (mz)