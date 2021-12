Polizei Sachsen warnt Jugendliche vor Verbreitung von Kinderpornografie

Die sächsische Polizei warnt Kinder und Jugendliche davor, leichtfertig Bilder und Videos mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen in Chats und sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Dresden/dpa - Die sächsische Polizei warnt Kinder und Jugendliche davor, leichtfertig Bilder und Videos mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen in Chats und sozialen Netzwerken zu verbreiten. Wer solche Inhalte weiterleite, mache sich strafbar, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Dresden am Mittwoch mit. Das sei Jugendlichen oft nicht bewusst - genau wie die Tatsache, dass hinter einer solchen Darstellung ein realer Kindermissbrauch stehen könne.

Kinder und Jugendliche würden häufig unwissentlich zu Tätern, erklärte das LKA. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik seien 2020 in Sachsen etwa ein Drittel aller Verdächtigen, denen Erwerb, Besitz oder Verbreitung von Kinderpornografie über das Internet vorgeworfen wurde, jünger als 18 Jahre gewesen.

Eine Infokampagne auf der Seite www.soundswrong.de kläre gezielt über das Problem auf. Die Botschaft der Kampagne sei, dass derartige Inhalte niemals weitergeleitet, sondern immer der Polizei gemeldet werden sollen.