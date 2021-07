Ärger mit der Polizei wegen E-Scootern Per Haftbefehl gesuchte Eltern eilen Tochter zur Hilfe

In Erfurt wurde eine Frau am Freitagabend von der Polizei angehalten, weil sie mit einem nicht zugelassenen E-Scooter unterwegs war. Ihre per Haftbefehl gesuchten Eltern eilten ihr daraufhin zur Hilfe.