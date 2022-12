Bei Abellio mangelt es massiv an gesundem Personal. Deswegen müssen in der Vorweihnachts- und Adventszeit zahlreiche Bahnreisende in Sachsen-Anhalt auf Alternativen umsteigen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Für Zugreisende in Sachsen-Anhalt wird die Vorweihnachtszeit offenbar alles andere als gnadenvoll. Denn das Bahnunternehmen Abellio hat Zugausfälle in bislang unbekanntem Ausmaß angekündigt. Grund dafür sind offenbar massenhafte Personalausfälle durch Grippe- und Coronaerkrankungen.

"Der gegenwärtig hohe Stand an Grippe- und Corona-Infektionen betrifft auch Abellio und damit die Zugverbindungen in Mitteldeutschland", so ein Sprecher von Abellio. Aufgrund des "außerordentlich hohen Krankenstands unter den Lokführern und –führerinnen" könne es in der Vorweihnachtszeit und insbesondere an den Adventswochenenden auf den von Abellio befahrenen Linien zu vermehrten Zugausfällen kommen. Besonders betroffen sei das Dieselnetz Sachsen-Anhalt, das überwiegend das zentrale und nördliche Sachsen-Anhalt sowie den Harz bediene, heißt es.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig vor Antritt ihrer Reise darüber zu informieren, ob ihre Verbindung betroffen ist.