Um den Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht ist es ruhig geworden. Bösel leitet seit längerem eine Firma und hat vergangenen August geheiratet. Steigt er noch ein letztes Mal in den Ring?

"Dann könnte ich nochmal meinen Beitrag leisten": Bringt der Box-Hype auch Ex-Weltmeister Dominic Bösel zurück?

Dominic Bösel trat zuletzt vor allem als TV-Experte bei Boxkämpfen in Erscheinung. Kehrt er nun selbst noch einmal in den Ring zurück?

Freyburg/MZ. Ist das deutsche Boxen endgültig zurück? 13.000 Fans sahen am vergangenen Samstag den K.o.-Sieg von Schwergewichtshoffnung Agit Kabayel gegen den Polen Damian Knyba in der Arena Oberhausen. Es war der größte Boxkampf in Deutschland seit zehn Jahren, der größte seit dem Ende der Ära der Brüder Klitschko.