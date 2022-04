Mutmaßlicher Betrüger in Sachsen lässt sich 87 Mal gegen Corona impfen

Der Mann soll zum ersten Mal Einsatzkräften in einem Impfzentrum in Dresden aufgefallen sein.

Magdeburg/DUR/it - Um sich gegen das Coronavirus zu schützen, haben sich bereits viele Menschen mehrmals impfen lassen. Doch ein Mann aus Sachsen hat es eventuell etwas übertrieben. Wie die "Freie Presse" berichtet, soll er sich bereits 87 Corona-Impfungen abgeholt haben. Seit Juli 2021 soll er sogar an manchen Tagen in zwei bis drei verschiedenen Impfzentren gewesen sein.

Der Mann soll zum ersten Mal Einsatzkräften in einem Impfzentrum in Dresden aufgefallen sein. Dort habe er sich bereits mehrere Impfungen geben lassen. Später versuchte es der 61-Jährige in einem Impfzentrum in Eilenburg erneut. Da das DRK bereits vor dem Mann gewarnt hatte, haben die Mitarbeiter die Polizei gerufen, die den Mann anschließend festgenommen haben.

Der mutmaßliche Betrüger soll zu jedem Impftermin mit einem neuen Ausweis gekommen sein. Diese soll er vermutlich verkauft haben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.