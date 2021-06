Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Erfurt - Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor im Kreis Ilm gestorben. Der 67-Jährige erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte.

Bei dem Unfall in Arnstadt am Morgen hatte der Traktor am Fahrbandrand angehalten, um zu wenden. Der Motorradfahrer konnte nicht ausweichen und fuhr auf den Anhänger des Traktors auf. Ein Rettungshubschrauber flog ihn noch ins Krankenhaus, wo er starb. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.