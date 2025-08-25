Am Sonntag konzentrierte sich der Rummel vor dem neuen "Ice Cream United"-Shop in Chemnitz vor allem auf einen prominenten Gast: Lukas Podolski.

Chemnitz. – Der Menschenauflauf vor dem Laden "Ice Cream United" in der Inneren Klosterstraße in Chemnitz galt in erster Linie nicht den kalten Leckereien, wie man zunächst meinen könnte – sondern mehr dem prominenten Inhaber: Fußballer Lukas Podolski (40).

Gegen 12.50 Uhr setzte der ehemalige Nationalspieler auf dem Flugplatz Jahnsdorf zur Landung an – mit einem straffen Zeitplan im Gepäck. Denn kaum war das neue Eiscafé eröffnet, stand am Abend schon die Rückreise nach Polen auf dem Programm.

"Es war total entspannt. Wir haben insgesamt zwei Stunden gebraucht, da wir viel Gegenwind hatten. Wir haben ein bisschen quatschen können", erzählte Pilot Philipp Arnold (39) gegenüber Tag24.

Podolski zeigte sich auch neugierig auf die Flugroute und tauschte sich mit dem Piloten darüber aus. Nach der Landung ging es ohne Umwege direkt weiter zum Eiscafé.

Für den 40-Jährigen war es eine Premiere in Chemnitz. "Ich bin zum ersten Mal hier und kannte den Laden bisher nur von Bildern und Videos – aber das Ergebnis ist wirklich großartig", wird der Fußballer von Tag24 zitiert.

"Es macht ja auch immer was aus, eine gute Location zu haben, der Laden, die Größe, die Verarbeitung und all das passt hier", soll er weiter von der Lokalität geschwärmt haben.

Ex-Nationalspieler holt sich jungen Partner an Bord

Podolski selbst wird aber nicht im Laden stehen. Den Betrieb übernimmt Julian Wöllenstein (18), der das Eis auch schon probiert hat: "Meine Lieblingseissorte ist Blueberry Cheesecake, Tiramisu ist auch echt gut. Also wir haben wirklich für jeden was."

Aufgeregt sei Podolskis neuer Partner aber schon. "Ich freue mich natürlich in erster Linie. Klar, die Aufregung ist da, aber wir werden wirklich viel Spaß hier haben", gestand der 18-Jährige.

Rückendeckung erhält er dabei von seinem Vater, Andreas Wöllenstein (55), der von Team und Konzept überzeugt ist: "Ich glaube, das wird auch 'n Erfolgsfaktor werden. Ziel ist immer, jedem Kunden ein kleines Stück Urlaub hier zu verschaffen."

Und natürlich auch von Lukas Podolski, der es toll findet, dass sich ein junger Mensch solch eine Investition zutraut: "Der Anfang ist immer schwer, wie bei allem, aber das kommt."

Für die Podolski-Fans jedenfalls war der Sonntag unvergesslich. "Ich find's mega, dass Poldi hier ist. Ich war ihm noch nie so nah", beschrieb Jara Butter (26), die bereits seit 11 Uhr vor dem Laden wartete, ihr Erlebnis.

Dass es nun ein Eiscafé von Lukas Podolski in Chemnitz gibt, ist übrigens Andreas Wöllenstein zu verdanken, wie Thomas Waldheim (55) Tag24 erklärt.

Dieser habe Podolski auf dem Glücksgefühle-Festival kennengelernt. Ursprünglich sei ein Pop-up-Store geplant gewesen, doch dann sei "das 'Bellini' in der inneren Klosterstraße" freigeworden.

"Als Nächstes kann ich mir vielleicht einen Dönerladen hier gut vorstellen, aber wir warten mal ab", sinnierte der Fußballer über weitere Projekte.