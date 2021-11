Zwei Tote in einer Wohnung in Leipzig gefunden

In Leipzig wurde eine Frau und ein Mann leblos in einer Wohnung gefunden. Eine Obduktion der Leichen sei bereits angeordnet.

Leipzig/dpa - Eine tote Frau und ein toter Mann sind in einer Wohnung in Leipzig gefunden worden. Beide seien 52 Jahre alt, die Todesursache unklar, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei eine Obduktion der beiden Leichen, die bereits am Freitag 19. November) entdeckt worden waren, angeordnet worden. Diese werde in den nächsten Tagen erfolgen. Bis die Ergebnisse des rechtsmedizinischen Gutachtens vorliegen, wollte die Polizei zu dem Leichenfund keine weiteren Angaben machen.