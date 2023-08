Leipzig/DUR/awe - Zehn Tage alt und schon so neugierig und verspielt. Das Elefanten-Mädchen aus dem Zoo Leipzig, das am 29. Juli 2023 geboren wurde, entwickelt sich zufriedenstellend. Das gab der Zoo am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Das kleine Rüsseltier - die Tochter der 15-jährigen Rani - hat in den vergangenen Tagen nicht nur die Außenanlagen des Elefantentempel "Ganesha Mandir" kennengelernt, sondern traf auch erstmals direkt auf ihre Halbgeschwister Akito (10 Monate) und Zaya (3 Monate), nachdem sie bisher nur mit ihrer Halbschwester Bao Ngoc (7 Monate) die Anlage geteilt hatte.

Elefanten im Zoo Leipzig: Entdeckertage im August für Besucher

"Wir haben den nächsten konsequenten Schritt in der Herdenzusammenführung vollzogen und können ein erstes positives Fazit ziehen. Vor allem die drei Kälber, die in der Entwicklung Ranis Tochter einiges Voraus haben, zeigten großes Interesse beim ersten Aufeinandertreffen, suchten immer wieder Kontakt zu ihr und wollten sie sichtbar zum Mitspielen animieren. Rani passt allerdings gut auf, dass ihre Tochter immer bei ihr bleibt und schirmt sie auch sanft vor den etwas übermütigen Kälbern ab", heißt in der Mitteilung von Seniorkurator Johannes Pfleiderer. In den kommenden Tagen soll die Zusammenführung der Elefantenherde weiter vorangetrieben werden.

Die Elefantenherde im Leipziger Zoo. Foto: Zoo Leipzig

Am 12. und 13. August finden im Zoo Leipzig die "Entdeckertage Elefanten" statt, bei denen Besucher die Rüsseltier-Herde bestaunen können. Darüber hinaus bieten die Tage für die Zoogäste auch die Gelegenheit, mehr über die Pflege und das Handling von Elefanten zu erfahren.