Trauer im Leipziger Zoo: Der Amurleopard Xembalo musste eingeschläfert werden. Wie ein Tierpfleger in der MDR-Sendung "Elefant, Tiger und Co." berichtet, war der Abschied schwer.

Leipzig. - In der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co." ist es emotional geworden: Lasse Nieberding, Tierpfleger im Leipziger Zoo, erinnerte an den Tod des Leoparden-Katers Xembalo.

Der Amurleopard war im Februar eingeschläfert worden. Er habe "altersbedingt erlöst" werden müssen, hieß es damals in einer Mitteilung des Zoos. "Er durfte gehen, und es war jetzt an der Zeit", so Nieberding in der MDR-Sendung dazu.

Während Amurleoparden in freier Wildbahn maximal zwölf bis 14 Jahre alt werden, können sie in Zoos ein höheres Alter erreichen. Allerdings hatte der 20 Jahre alte Xembalo laut den Angaben des Zoos zuletzt Körpermasse verloren und war in seiner Mobilität stark eingeschränkt. Deshalb habe man sich entschieden, ihm weiteres Leiden zu ersparen.

Den Tod des Tieres beschrieb Nieberding in der Sendung als sehr emotional: "Jetzt waren wir am Freitag auch alle dabei. Alle, die lange mit ihm gearbeitet haben, haben ihn mit begleitet. Das war wirklich echt ein schwerer Tag, das war sehr tränenreich." Er selbst kannte das Tier seit 2014.

Der Leopard war 2007 vom Zoo in Helsinki nach Leipzig gekommen und hatte mehrfach für Nachwuchs bei den Leoparden gesorgt.