Das Wave Gotik Treffen zu Pfingsten ist fester Termin der Schwarzen Szene. Einmal im Jahr kommt die illustre Gesellschaft in Leipzig zum großen "Familentreffen" zusammen. Zu den Höhepunkten zählt auch das Viktorianische Picknick, das zum Auftakt am Freitag im Clara-Zetkin-Park stattfindet. Erste Fotos davon hier.

WGT2023: Das Viktorianische Frühstück am Freitag im Clara-Zetkin-Park gilt als inoffizzieller Auftak des WGT in Leipzig.

Leipzig - Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Was Anfang der 90er Jahre mit einer Handvoll Bands in einem kleinen Club begann, ist zum wohl weltgrößten Festival der düsteren Szene gewachsen: das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Dieses Pfingsten wird es zum 30. Mal veranstaltet.

Von Freitag bis Pfingstmontag sieht Leipzig wieder komplett schwarz - viele Tausend Anhänger der düsteren Szene werden in der Stadt unterwegs sein. Die Veranstalter hoffen, wieder das Vor-Corona-Niveau mit 20.000 Besucherinnen und Besuchern zu erreichen.

WGT in Leipzig: Fotos vom Wave Gotik Treffen 2023

Zwei Fetischfans besuchen das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Cosmina Lou (r) und Jaro Verndari stoßen beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park miteinander an. Foto: dpa

Seraphin aus Zürich besucht zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) das traditionelle Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Tausende Menschen besuchen das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Erich Eisenfaust aus Taucha besucht mit rauchendem Helm das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Und auch wenn das Treffen nicht als spezielle Jubiläums-Veranstaltung geplant sei, fänden sich im Programm doch Punkte, die an die Anfänge des WGT erinnerten, sagte Festival-Sprecher Cornelius Brach.

Clara und Tino aus Leipzig besuchen das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Cosmina Lou erschrickt beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park den Fotografen. Foto: dpa

Am Sonntag wird zudem das Buch «Leipzig in Schwarz. 30 Jahre WGT vorgestellt» des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig gezeigt. Dabei wird zu einem Gespräch auch der WGT-Mitgründer Michael Brunner erwartet.

Eine Teilnehmerin mit aufwändigem Gesichtsschmuck besucht das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Eine Gruppe aus Augsburg ist das Fotoobjekt älterer Damen beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. Foto: dpa

Darüber hinaus ist das Programm gewohnt vielfältig. «Alte Szene-Helden und viele neue coole Bands», fasste Brach es zusammen. Auch Lord of the Lost sind dabei, die beim ESC als deutscher Beitrag mit einem letzten Platz bedacht wurden.