Vom 17. bis zum 20. Mai 2024 findet das 31. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig statt. Wo kann man Tickets kaufen? Wie teuer sind sie? Welche Bands spielen? Und was für Veranstaltungen finden sonst noch statt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Leipzig. - Mit dem Pfingstwochenende rückt auch das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig immer näher. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Tickets, Veranstaltungen, Bands, Künstlern und Kinderbetreuung.

Was ist das Wave-Gotik-Treffen?

Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig ist das größte Festival der Gothik-Szene weltweit. Seit 1992 findet es jedes Jahr zu Pfingsten statt. Das Treffen war 1992 mit gerade einmal 2.000 Teilnehmenden und acht Bands gestartet. Zum Vergleich: 2023 nahmen rund 20.000 Menschen am WGT teil.

Wann ist das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig?

Das 31. Wave-Gotik-Treffen findet vom 17. bis zum 20. Mai 2024 in Leipzig statt.

Wie viele Besucher werden zum WGT 2024 erwartet?

Zum WGT werden rund 20.000 Menschen erwartet. "Es wird in der Stadt ein besonderes Flair herrschen. Tausende Fans der Szene werden durch die Parks, Museen und anderen Veranstaltungsorte flanieren", sagte Festival-Sprecher Cornelius Brach.

Wo kann man Tickets kaufen?

Bis Anfang Mai konnten Tickets über ein Online-Formular auf der Webseite des Wave-Gotik-Treffens gekauft werden. Aufgrund der "Zeitknappheit" seien Online-Bestellungen inzwischen aber nicht mehr möglich, wie die Veranstalter mitteilten.

Wer jetzt noch Tickets erwerben möchte, kann sich an die Vorverkaufsstellen in Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Jena und Erfurt wenden oder Tickets an den Abendkassen in Leipzig kaufen.

Die Öffnungszeiten der Kasse auf dem Agra-Messegelände im Süden Leipzigs:

Donnerstag, 16. Mai: 15 bis 22 Uhr

Freitag, 17. Mai: 12 bis 22 Uhr

Samstag, 18. Mai: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 19. Mai: 12 bis 20Uhr

Die Öffnungszeiten der Kasse am Hauptbahnhof Leipzig, Ausgang Westhalle:

Donnerstag, 16. Mai: 15 bis 22 Uhr

Freitag, 17. Mai: 12 bis 22 Uhr

Wie teuer ist ein Ticket für das WGT?

Eine Karte für das viertägige WGT 2024 kostet 170 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt zum WGT in Begleitung ihrer Eltern kostenlos.

Wer auf dem Agra-Messegelände – dem Zentrum des WGT – campen möchte, muss eine sogenannte Obsorgekarte für 40 Euro kaufen. Damit hat man Zugang zum Zelt- und Wohnmobilplatz.

Kann man auch Tagestickets für das WGT kaufen?

Nein, seit 2001 sind für das WGT lediglich Karten für alle vier Tage erhältlich.

Wo bekommt man sein Bändchen?

Jeder Besucher muss seine Eintrittskarte vor Ort gegen ein Bändchen eintauschen, mit dem er Zutritt zu allen Veranstaltungen und Konzerten hat.

Wer zusätzlich zum WGT-Ticket ein Campingticket gekauft hat, bekommt sein Bändchen direkt auf dem Campingplatz auf dem Agra-Gelände (Raschwitzer Straße, 04416 Markkleeberg).

Wer kein Campingticket, sondern nur ein WGT-Ticket erworben hat, erhält sein Bändchen an den Kassen auf dem Agra-Gelände, am Leipziger Hauptbahnhof und in der Moritzbastei.

Wo findet das WGT in Leipzig statt?

Das WGT findet an rund 50 Veranstaltungsorten in Leipzig statt, etwa in Clubs, Museen, Kinos, Theatern, Kirchen undauf Friedhöfen. Die Veranstaltungsorte sind auf der Website des WGT detailliert aufgeführt.

Welche Bands spielen beim WGT 2024?

Nach Angaben der Veranstalter treten beim WGT mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler auf. Dazu zählen unter anderem: Melotron, Heppner, Gvllow, Ladytron, Echoberyl, Dancing Plague, Kontravoid, Haunt Me, Rendez-Vous, Suono, Basscalate, Extize, X-RX, Reaper, Gossenpoeten, Cumulo Nimbus, Saint City Orchestra, Lili Refrain, Ophis, Mortiferum, Gaerea oder Wolves In The Throne Room, Agonoize, Nitzer Ebb, Other Day und Dorsetshire.

Außerdem haben den Veranstaltern zufolge folgende Künstler zugesagt: Blackbook, Twin Noir, Angels & Agony, Lisieux, Miranda Sex Garden, Andi Sex Gang, Anneke Van Giersbergen, Sublab, Barnacle Boi, Brothel, Kareful, Skeler, The Cemetary Girlz, Principe Valiente, Rose Of Avalanche, Theatre Of Hate, Christian Death, Tourdeforce, Argine, Brigade Enzephalon, Amduscia, Dive, Terence Fixmer, Psyclon Nine, In Strict Confidence und Placebo Effekt.

Darüber hinaus spielen beim Wave-Gotik-Treffen 2024: Two Witches, Die Kammer, Umbra Et Imago, Martial Canterel, Position Parallele, Automelodi, Xeno & Oaklander, Martin Dupont, Vera Lux, Die Habenichtse, Irdorath, Mr. Irish Bastard, Plantec, CNVX, The Waning Moon, The House Of Usher, Still Patient!, Girls Under Glass, Circuit Preacher, Agnis, Dead Astronauts, Clout Blued, Abu Nein, Almara, Nemuer, Camerata Mediolanense, Blanche Biau und Skuppin.

Auf der Webseite des WGT sind alle Bands und Künstler aufgelistet.

Welche Veranstaltungen erwarten die Besucher sonst noch?

Das WGT lockt nicht nur mit zahlreichen Rock-, Metal-, Post-Punk- und Dark-Wave-Konzerten. Im Rahmen des Festivals finden auch Lesungen, Vorträge, Film- und Theatervorführungen, Kabarett, Spaziergänge über den Leipziger Südfriedhof und Partys statt.

Eine Auswahl an Veranstaltungen:

16. bis 19. Mai, 9 bis 18 Uhr: Fotografie-Ausstellung "Präparation einer Saatkrähe", Naturkundemuseum

17. Mai, 11 bis 12 Uhr: Lesung "Mein tolltumultricktuarisches Leben als Kobold", Café Kleine Träumerei

17. Mai, 19.30 bis 21 Uhr: Vortrag "Friedhöfe der Welt – keine Wiederkehr ohne Abschied", Bibliothek Plagwitz

17. Mai, 17 Uhr: Vortrag „Vampyrologie des Lesens – oder: Warum Vampire Bücher brauchen und Lesen riskant ist“, Universitätsbibliothek Albertina (Café Alibi)

17. bis 19. Mai, ab 24 Uhr: Party "Dunkelromantischer Tanz" im Parkschloss im Agra-Park

17. bis 20. Mai, ab 11 Uhr: Mittelaltermarkt auf dem Dach der Moritzbastei

17. bis 20. Mai, ab 11 Uhr: Mittelaltermarkt im "Heidnischen Dorf" (Torhaus Dölitz)

18. Mai, 14 Uhr: Vortrag "Heavy Metal als Subkultur in der DDR", Stasi-Unterlagen-Archiv Leipzig

17. und 18. Mai, 16 bis 18 Uhr: Stricken für Schwarzromantiker, Begegnungszentrum Nächstenliebe, Gerberstraße 20

17. Mai, 19 Uhr: Rundgang "Lebendige Friedhöfe", Südfriedhof, Treffpunkt Westeingang Friedhofsweg 3

17. Mai, 20.15 Uhr: Vortrag zu Fledermäusen mit anschließender Fledermausortung mittels Detektoren, Südfriedhof, Treffpunkt Kolumbarium

18. Mai, 12 bis 13 Uhr: Lesung „All Dark & Fun – Böses, Düsteres, Lustiges“ mit Markus Heitz, Peterskirche

18. Mai, 15 bis 16 sowie 16.30 bis 17.30 Uhr: Rundgang "Gräber, Grüfte und Geschichte(n)", Alter Johannisfriedhof

18. Mai, ab 23 Uhr: Party "Moonchild Tanznacht – Remember the 1st Wave Gotik Treffen", Ilses Erika

19. Mai, 11 bis 18 Uhr: Besichtigung der Trauerhallen und des Krematoriums, Südfriedhof

19. Mai, 19 bis 20.30 Uhr: "Starlights Live – Die große Kirchenorgel-Show", Peterskirche

17. bis 20. Mai, 11 bis 17 Uhr: Ausstellung "Von Symbolen, Mythen und Fabelwesen – Symbolismus im mitteldeutschen Raum", Galerie Koenitz

Wann findet das Viktorianische Picknick statt?

Das Viktorianische Picknick findet am Freitag, 17. Mai, ab 15 Uhr im Clara-Zetkin-Park in Leipzig statt. Die Veranstalter bitten die Teilnehmenden darum, sich entsprechend zu kleiden, etwa viktorianisch, neoromantisch, barock, biedermeierlich oder im Stil des Rokoko. Speisen, Getränke, Decken, Geschirr und Besteck müssen selbst mitgebracht werden.

Das Viktorianische Picknick ist einer der Höhepunkte des Wave-Gotik-Treffens – und eine der wenigen Veranstaltungen, an denen auch jene Menschen kostenlos teilnehmen können, die kein Bändchen haben.

Das Picknick sei aber nur eine Facette des WGT und eher ein „Szene-Karneval“, betonte Festival-Sprecher Brach. "Für die meisten WGT-Fans geht es nicht um Verkleidung, es ist ein Lebensstil, der auch im Alltag gelebt wird."

Dürfen Kinder am WGT teilnehmen?

Ja. Es gibt sogar eine Art Kindergarten auf dem Leipziger Agra-Gelände, der von Freitag bis Montag jeweils von 15 bis 22 Uhr geöffnet ist. Betreut werden Kinder ab drei Jahre für maximal drei Stunden am Stück. Wenn Kinder mit zu Konzerten kommen, müssen sie laut Veranstalter einen Gehörschutz tragen.

Sind Hunde beim WGT erlaubt?

Nein, weder auf dem Campingplatz noch an den Veranstaltungsorten sind Hunde oder andere Haustiere erlaubt, wie die Veranstalter mitteilen.