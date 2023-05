In Leipzig ist ein Radfahrer in der Nacht zum 1. Mai in eine Baugrube gestürzt. An den Folgen seiner schweren Verletzungen ist der Mann nun gestorben.

Leipzig/DUR - In der Nacht von Sonntag zu Montag ist ein junger Fahrradfahrer in eine Baugrube in Leipzig gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit.

Laut Mitteilung soll der Radfahrer auf dem Gehweg der Industriestraße in Richtung Nonnenstraße im Stadtteil Schleußig gefahren sein. Die Straße ist in diesem Bereich aufgrund von Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Vor einem Hauseingang sei er anschließend in eine Baugrube gefallen.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er an den Folgen seiner schweren Verletzungen starb, teilte die Polizei weiter mit. Am E-Bike entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den konkreten Gegebenheiten und der Absicherung vor Ort, dauern an.