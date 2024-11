Eine 42-Jähriger ist bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen in Leipzig in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nun gibt es weitere Details.

Leipzig. - Ein 42-Jahre alter Mann ist bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos und einem Lkw in Leipzig schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wurde er dabei am frühen Morgen an der Kreuzung Radefelder Allee und Hugo-Junkers-Straße in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, habe der 42-jährige Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 31-Jahre alten Lkw-Fahrers missachtet. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, infolgedessen der Autofahrer gegen ein anderes an der Kreuzung haltendes Fahrzeug eines 38-Jährigen geschleudert wurde.

Der 42-Jährige wurde nach der Befreiung aus seinem Fahrzeug mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Der dritte Beteiligte wurde nach jetzigen Angaben nicht verletzt.

Es ist ein Sachschaden von aktuell etwa 30.000 Euro entstanden. Weitere Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden von der Polizei eingeleitet.