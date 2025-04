Durch einen Unfall staut sich derzeit der Verkehr auf der A38 zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Abfahrt Leipzig-Südost in Richtung Halle.

Massenkarambolage mit mehreren Verletzten: Stau auf der A38 in Richtung Halle

Leipzig. - Auf der A38 zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Abfahrt Leipzig-Südost sind am Dienstag fünf Fahrzeuge in einer Tagesbaustelle in Fahrtrichtung Halle ineinander gefahren.

Wie Tag24 berichtet, wurden dabei sieben Menschen verletzt - drei davon schwer. In einem der Fahrzeuge soll sich auch ein Kleinkind befunden haben. Dieses sei unverletzt geblieben.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten demnach in umliegende Krankenhäuser. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei derzeit noch unklar.

Weil die Autobahn in Fahrtrichtung Halle noch gesperrt ist, staut sich derzeit der Verkehr an der Unfallstelle.