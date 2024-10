Auf der A14 sind bei einem Unfall in Richtung Magdeburg ein

Schkeuditz. - Zu einem tödlichen Unfall mit vier Fahrzeugen ist es am Dienstagnachmittag auf der A14 bei Schkeuditz in Fahrtrichtung Magdeburg gekommen, wie die Polizei in Leipzig meldet.

Demnach verlor ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte in einen weiteren Pkw, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr und seinerseits mit einem dritten Auto zusammenstieß. Auch ein viertes Auto sei in den Unfall involviert gewesen, inwiefern, sei aber noch unklar, wie es heißt.

Unfall auf der A14 bei Schkeuditz: Zwei Pkw überschlagen sich

Durch den Zusammenprall hätten sich zwei der Autos überschlagen und seien auf dem Dach bzw. der linken Fahrzeugseite zum Liegen gekommen.

Einer der beteiligten Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Außerdem wurden eine 61 und eine 65 Jahre alte Frau schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die A14 blieb in Richtung Magdeburg über Stunden voll gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0341/2552850 zu melden.