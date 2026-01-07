Am Montagvormittag hat sich auf der A14 ein Eisbrocken vom Dach eines Lkws gelöst. Er traf die Frontscheibe eines Autos. Der Lastwagenfahrer entfernte sich vom Unfallort.

Eine Eisscholle löste sich am Montagvormittag auf der A14 von einem Lkw. Sie traf die Frontscheibe dieses Autos.

Leipzig. – Auf der A14 bei Leipzig hat sich am Montagvormittag eine Eisscholle von einem Lkw gelöst und ist in die Frontscheibe einer 33-jährigen Autofahrerin gekracht, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der Lkw gegen 11.20 Uhr auf der A14 unterwegs, als sich die Eisscholle löste. Die 33-Jährige habe mit ihrem Auto nicht mehr ausweichen können, sodass der Eisbrocken auf ihre Frontscheibe fiel.

Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro am Auto, so die Polizei weiter. Der Lkw-Fahrer sei nach dem Unfall einfach weitergefahren.