Ein junger Mann ist am Mittwoch in Leipzig bei einem Streit in einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Der Mann starb kurz darauf. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

Leipzig/DUR/mad - Ein 19 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in einer Straßenbahn in Leipzig offenbar erstochen worden. Der Mann war am Nachmittag mit einem derzeit noch Unbekannten in Streit geraten und während einer Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden, so die Mitteilung der Polizei am Donnerstag.

Der 19-Jährige verstarb wenig später in einem Krankenhaus in Leipzig. Der unbekannte Angreifer flüchtete an der Haltestelle "Am Adler" in Leipzig-Plagwitz. Die Fahndung nach dem unbekannten Mann läuft. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Tatverdachts eines Tötungsdelikts. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt, heißt es.