Die Polizei Leipzig ermittelt in einem Fall von schwerer Brandstiftung. In einem Wohnhaus in Leipzig haben Unbekannte die Kabine eines Fahrstuhls zerstört.

Leipzig - Unbekannte haben am Samstagabend in Leipzig-Grünau einen brennenden Tannenbaum in den Fahrstuhl eines Wohnhauses geschoben. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatten sie den Baum zuvor in einen Einkaufswagen gestellt.

Menschen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer sei die Kabine schwer beschädigt worden und derzeit nicht nutzbar. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest.

Berufsfeuerwehren und die Freiwillige Feuerwehren aus Grünau und Lausitz seien im Einsatz gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.