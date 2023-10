In Leipzig haben bisher unbekannte Täter ein neues Haus unter Wasser gesetzt. Der Schaden liegt im geschätzten Millionenbereich.

Millionenschaden: Unbekannte fluten neues Haus in Leipzig

Wassermassen in Connewitz

In Leipzig wurde ein Haus unter Wasser gesetzt.

Leipzig/dpa - Unbekannte haben in Leipzig ein neues Gebäude geflutet und dadurch einen Schaden im geschätzten Millionenbereich verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verstopften die Täter in dem Haus im Stadtteil Connewitz am Sonntagvormittag alle Abflüsse und drehten die Wasserhähne auf. Dadurch sei eine erhebliche Wassermenge in mehrere Teile des gerade fertiggestellten Gebäudes geflossen, hieß es.