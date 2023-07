In Leipzig ist am Samstag ein 20 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, könnte der Todesfall im Zusammenhang mit einem kurz zuvor erfolgten Raub stehen. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Verdächtige wegen Totschlags.

Leipzig/DUR – In Leipzig ist am Samstagabend in 20 Jahre alter Mann getötet worden. Wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte, könnte der Todesfall in Zusammenhang mit einem Raub kurz zuvor stehen. Die Beamten haben zwei Männer festgenommen.

Zunächst waren drei Männer am späten Abend in die Wohnung eines 18-Jährigen auf der Nordstraße in Leipzig eingedrungen und hatten Wertgegenstände gefordert, so die Mitteilung der Polizei. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung sei das Trio geflohen.

Wenig später fand die Polizei in der Nähe des Tatorts dann einen schwerverletzten 20-Jährigen sowie zwei weitere 20 und 21 Jahre alte Männer.

Der Schwerverletzte starb wenig später im Krankenhaus. Die zwei nicht Verletzten wurden vorläufig festgenommen, sind inzwischen jedoch wieder auf freiem Fuß.

Die Leipziger Kripo vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Raub und dem Todesfall. Sowohl gegen die beiden 20- und 21-Jährigen als auch gegen den zunächst ausgeraubten 18-Jährigen wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.

Am Montag soll nun die Leiche des Toten obduziert werden. Die Ermittlungen dauern an.