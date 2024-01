Im Landkreis Leipzig ist bei Arbeiten an einem Abbruchhaus eine Leiche gefunden worden. Die Ermittlungen zu den Umständen laufen.

Tote Person bei Arbeiten an Abbruchhaus gefunden: Identität unklar

Naunhof - Eine Leiche ist bei Räumungsarbeiten in Naunhof (Landkreis Leipzig) gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Arbeiten am Dienstagnachmittag im Zusammenhang mit einem abgebrannten Abbruchhaus durchgeführt.

Die Identität der toten Person ist bislang unklar. Den Angaben zufolge wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen der Gegebenheiten vor Ort und den laufenden Ermittlungen könne die Polizei keine weiteren Angaben machen.