tragischer arbeitsunfall 27 Jahre alte Leipzigerin gerät unter Traktor und stirbt - Kollegen in tiefer Trauer

Eine 27 Jahre alte Leipzigerin ist am Mittwoch bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Acker bei Taucha in Sachsen ums Leben gekommen. Sie geriet unter einen Traktor und starb noch am Unglücksort.