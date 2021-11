Staatsanwaltschaft Leipzig zieht in die Nähe des Amtsgerichts um

Leipzig/dpa - Der neue Dienstsitz befindet sich dann in unmittelbarer Nähe des Amtsgerichts Leipzig, wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte. Der Umzug der Hauptstelle der größten Staatsanwaltschaft des Freistaates Sachsen wird sich demnach bis Mitte Dezember 2021 hinziehen. Besucher werden gebeten, vom 23. November an nur noch die neue Anschrift in der Alfred-Kästner-Straße aufzusuchen, da ab diesem Tag die Pforte in der bisherigen Hauptstelle in der Straße des 17. Juni nicht mehr besetzt ist.

Nicht betroffen von dem Umzug sind die Zweigstellen in Grimma und Torgau und die weiterhin an einem anderen Standort in Leipzig untergebrachten Wirtschaftsabteilungen der Staatsanwaltschaft sowie das Haus des Jugendrechts.