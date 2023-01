Leipzig in der Silvesterncht: Eine Barrikade brennt auf einer Kreuzung.

Leipzig/dpa - Zu Beginn des Jahres 2023 ist es im Leipziger Viertel Connewitz nach Angaben der Polizei vergleichsweise ruhig geblieben. Es kam zu kleineren Ausschreitungen, bei denen die Beamten mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden seien, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Dabei wurden demnach Dienstfahrzeuge beschädigt. Verletzte gab es zunächst nicht.

Wasserwerfer, die prophylaktisch in Connewitz bereit standen, wurden nach Angaben des Sprechers in wenigen Fällen zum Löschen kleinerer Brände auf der Straße eingesetzt. Die Polizei hatte bereits am Samstagabend verstärkt Kräfte aufgeboten, um mögliche Ausschreitungen im Keim zu ersticken.

Vor drei Jahren (2019/2020) hatte es in Connewitz schwerere Ausschreitungen gegeben. Diesmal meldete die Polizei in dem Stadtteil kleinere Zwischenfälle wie einen brennenden Einkaufswagen.

Silvester 2022 in Leipzig: Polizei meldet 39 Straftaten

In ganz Leipzig hat die Polizei am frühen Morgen 39 Straftaten registriert. Meist sei es um unerlaubtes Feuerwerk, aber auch um Sachbeschädigung, Körperverletzung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Es sei jedoch niemand festgenommen worden, und es habe keine verletzten Beamten gegeben. Die Einsatzkräfte seien mehrfach mit Fällen konfrontiert worden, bei denen sich Menschen beim Umgang mit Pyrotechnik verletzt hätten. In einem Fall starb ein 17-Jähriger im Krankenhaus an seinen Verletzungen.