Großangelegte Polizeisuche Leipzig: Baby im Kinderwagen aus Einkaufszentrum entführt - Säugling aufgespürt

In Leipzig wurde am Donnerstag ein Säugling samt Kinderwagen aus einem Einkaufszentrum im Stadtteil Gohlis entführt. Die Polizei suchte händeringend nach dem etwa einen Monat alten Jungen. Am Freitagmorgen wurde das Baby schließlich aufgespürt.