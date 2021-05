Sächsische Sommer-Auktionen mit höchstem Mindestgebot aus Thüringen

Am 28. Mai und 1. Juni finden die Sommer-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) in Leipzig und Dresden statt. Insgesamt kommen 103 Immobilien aus ganz Mitteldeutschland mit einem Auktionslimit von rund 6,1 Millionen Euro zum Aufruf. Allein 66 der eingelieferten Objekte stammen aus Sachsen.

Deutschlands wohl teuerstem Quadratmeterpreis, Nutzungsrecht an 30 PKW-Stellplätzen/Mindestgebot 175.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

Absolutes Highlight der Sommer-Auktionen ist der Verkauf einer ganz besonderen Immobilie in Leipzig. Angeboten wird ein Grundstück mit dem wohl höchsten Quadratmeterpreis Deutschlands. Es handelt sich um ein rund einen Quadratmeter großes Grundstück als Teil einer Grünfläche mit Rasenbewuchs. Das Grundstück verfügt über das Nutzungsrecht an 30 Pkw-Stellplätzen in der Eigentumswohnanlage „Kaisergärten“. Diese außergewöhnliche Immobilie kommt ab 175.000 Euro zur Auktion.

Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude in Weimar / Mindestgebot 1.390.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

Die Immobilie mit dem höchsten Mindestgebot befindet sich in Weimar. Zur Auktion kommt ein nahe des Stadtzentrums und der historischen Altstadt gelegenes Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude im Stadtteil Nordvorstadt. Die um 1900 erbaute ehemalige Pastoralkirche wurde zu einem Wohnhaus mit zehn Wohneinheiten umgebaut. Die Umgebung ist von schönen Gründerzeitbauten und Grünzonen geprägt. Das renditestarke Objekt wird für 1.390.000 Euro in Leipzig aufgerufen. Die Jahresnettomiete liegt bei ca. 64.100 Euro.

Feriendorf mit 42 Bungalows in Königsee OT Rottenbach / Mindestgebot 98.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

Ein Feriendorf mit 42 Bungalows wurde aus Königsee (LK Saalfeld-Rudolstadt) zur Auktion eingeliefert. Das Grundstück liegt an einem bewaldeten Berghang im Ortsteil Rottenbach mit herrlichem Blick auf die umliegenden Täler. Ab 98.000 Euro kann für das rund 13.800 Quadratmeter große Grundstück mitgeboten werden.

Denkmalg. ehemalige Dorfschule mit Anbau in Stadtilm OT Großliebringen / Mindestgebot 9.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

Aus Stadtilm (Ilm-Kreis) wurden zwei interessante, denkmalgeschützte Objekte eingeliefert. Zum einen handelt es sich um eine ehemalige Dorfschule, die ab 9.000 Euro zum Aufruf kommt. Zum anderen wird ein ehemaliges Spritzenhaus der Feuerwehr mit renovierter Fachwerkfassade ab 9.000 Euro angeboten.

Baugrundstück im Gültigkeitsbereich eines Bebauungsplans in Kranichfeld / Mindestgebot 125.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

In Kranichfeld (Landkreis Weimarer Land) steht ein rund 2.800 Quadratmeter großes attraktives Baugrundstück in beschaulicher Lage zum Verkauf. Eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern ist möglich. Bei 125.000 Euro beginnt die Auktion.

Auch aus Erfurt wurde ein unbebautes Grundstück eingeliefert. Die Fläche ist ca. 11.000 Quadratmeter groß und stellt sich als Grünland mit einer Anhöhe dar.

In Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) stehen ca. 37.000 Quadratmeter große, unbebaute Grundstücke zum Verkauf.

Denkmalg. Wohn- und Geschäftshaus in Weida / Mindestgebot 12.000 Euro Sächsischen Grundstücksauktionen AG

Aus Weida (Landkreis Greiz) wurde ein Wohn- und Geschäftshaus unterhalb der bekannten Osterburg eingeliefert. Ab 12.000 Euro kann für das Denkmalensemble mitgeboten werden.

Alle Auktionsimmobilien werden auf freiwilliger Basis versteigert.

Nach aktueller Verordnungslage und wegen des Infektionsgeschehens finden die Auktionen – wie bereits im Frühjahr – erneut ohne Saalpublikum statt und werden stattdessen per Livestream ins Internet übertragen.

Nach aktueller Verordnungslage und wegen des Infektionsgeschehens finden die Auktionen – wie bereits im Frühjahr – erneut ohne Saalpublikum statt und werden stattdessen per Livestream ins Internet übertragen. Die SGA kann die Abgabe von Geboten sicherstellen, und zwar telefonisch, mittels schriftlicher Bietungsaufträge oder über das Internet in ihrem Bieterportal. Diese Formen der Gebotsabgabe sind erprobt und stellen keine Notlösung dar. Interessenten sollten frühzeitig Kontakt zum Auktionshaus aufnehmen.

Die Sommer-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG im Überblick:

Leipzig am 28. Mai 2021 (Freitag) ab 11 Uhr

Immobilien aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Dresden am 1. Juni 2021 (Dienstag) ab 11.00 Uhr

Immobilien aus Sachsen, Thüringen und Bayern

Tipps für Bieter:

§ Studieren Sie den gesamten Katalog mit 103 Immobilien. Diesen können Sie kostenlos unter 0351-43 70 800 bestellen oder als Download über die Homepage www.sga-ag.de abrufen.

§ Fordern Sie zu Objekten, die Sie interessieren, das kostenlose Exposé an.

§ Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Besichtigungstermin vereinbaren.

§ Mitbieten können Sie telefonisch, mittels schriftlichem Bietungsauftrag oder über das Internet im Bieterportal.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen die Mitarbeiter des Auktionshauses unter 0351-43 70 800.