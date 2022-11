Sächsischer Hörfunkpreis in Leipzig vergeben

In Leipzig sind herausragende Hörfunkbeiträge mit insgesamt 16.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet worden. Der Hörfunkpreis wurde in mehreren Kategorien verliehen.

In Leipzig ist der Hörfunkpreis verliehen worden.

Leipzig/epd - Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) hat am Donnerstag in Leipzig ihren Hörfunkpreis verliehen. Die mit insgesamt 16.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt herausragende Hörfunkbeiträge kommerzieller Radiosender in mehreren Kategorien. Der Preis würdigt journalistische und kreative Leistungen für mehr Medienvielfalt und publizistische Qualität, wie die Landesmedienanstalt mitteilte.

In der Kategorie „Mittendrin - Bester Beitrag aus dem Sendegebiet“ ging die Auszeichnung an Mirjam Köfer von Radio Dresden für einen Beitrag zu Trauerarbeit. Die „Beste Moderation“ gelang nach Ansicht der Jury Christian Bieselt von Hitradio RTL Sachsen. Die Sendung „Das Freestyle Takeover“ mit Simon Dietze auf Energy Sachsen gewann in der Kategorie „Unterhaltung & Comedy“. Den Preis „Beste Werbung“ erhielt der Programmchef von Radio PSR, Torsten Birenheide.

In jeder Kategorie wurden drei Preise übergeben, die jeweils mit 2.500 Euro, 1.000 Euro und 500 Euro dotiert sind. Künftig soll die Auszeichnung der SLM jährlich vergeben werden. Zuvor hatte sich die Anstalt jahrelang an der Vergabe des Rundfunkpreises Mitteldeutschland beteiligt.