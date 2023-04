Wetter in Leipzig Regnerischer Mittwoch mit vereinzelten Gewitter erwartet

Das Wetter in Sachsen bleibt auch am Mittwoch vorerst grau und regnerisch. Am Morgen kommt zeigt sich vereinzelt die Sonne - erst am Mittag ziehen Regenwolken von Ostern her über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.