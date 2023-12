ProtestAktion der letzten generation Klimaaktivisten besprühen Weihnachtsbaum in der Leipziger Mädler-Passage mit Farbe

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Mittwochmorgen den Christbaum in der Mädler-Passage in Leipzig mit oranger Farbe besprüht. Eine Aktivistin wurde mit auf die Polizeiwache genommen.