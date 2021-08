Polizei sucht Hinweise zu vermisstem Mann in Leipzig und Halle

Leipzig/Halle (Saale) - Die Polizei in Leipzig sucht aktuell nach dem 60 Jahre alten Uwe B., der seit dem 28. Juli 2021 vermisst wird. Der Mann verließ am Sonnabend die Wohnung seiner Lebensgefährtin in unbekannte Richtung, so die Mitteilung der Polizei.

Der 60-Jährige hielt sich unter anderem in dem Bereich der Wingertgasse und in der Nähe der Elsterpassage auf. Ein weiterer möglicher Anlaufpunkt befindet sich in Halle (Saale) in der Paul-Suhr-Straße. Uwe B. ist etwa 175 Zentimeter groß, schlank, hat kurzes blondes Haar und war zuletzt mit einer blauen Arbeitshose und schwarzen Arbeitsschuhen bekleidet. Er trug eine Brille.

Laut Polizei hat der Vermisste gesundheitliche Probleme. Auch eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizeidirektion Leipzig sucht nun mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 60-Jährigen und bittet Personen, die mit Herrn B. Kontakt hatten oder ihn eventuell gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Telefon (0341) 3030 - 0 zu melden.

Eine ausführliche Beschreibung und Abbildungen des Vermissten finden Sie hier: https://www.polizei.sachsen.de/de/82830.htm