Seit Montag wird im sächsischen Döbeln die neun Jahre alte Valeriia vermisst. Die Polizei setzt die Suche auch am Wochenende fort. Eine Entführung wird nicht ausgeschlossen. In der Stadt haben sich private Suchtrupps gebildet.

Weitere Suche nach vermisster Neunjähriger in Döbeln - Entführung nicht ausgeschlossen

Döbeln. - Die aufwendige Suche nach der seit Montag vermissten neunjährigen Valeriia im mittelsächsischen Döbeln dauert an und soll auch am Wochenende fortgesetzt werden.

Die Zahl der Einsatzkräfte am Freitag schätzte Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf etwa 100. "Wir versuchen weiterhin, jeden Stein umzudrehen." Die Suche konzentriere sich noch einmal auf den Schulweg. Auch mehrere Industriebrachen in der Stadt will die Polizei ins Auge fassen.

Seit Montag ist das aus der Ukraine stammende Mädchen spurlos verschwunden. Es hatte sich am Morgen auf den Weg zur Schule gemacht, war dort aber nie angekommen. Seither wird die Stadt durchkämmt – Taucher, Spezialhunde, Hubschrauber und Drohnen waren im Einsatz.

Vermisstes Mädchen: Ein Drittel von Döbeln "tiefgründig" abgesucht

Gefunden wurde bisher nichts, auch nicht ihr rosafarbener Schulranzen oder ein Kleidungsstück. "Wir schließen nach wie vor nichts aus", betonte Rydzik. Dazu zählt eine Entführung, aber auch, dass sich das Kind irgendwo versteckt hat oder verunglückt ist.

Rydzik schätzte, dass bisher etwa ein Drittel des Stadtgebiets tiefgründig abgesucht wurde. Dazu gehört etwa das Umfeld der Grundschule, aber auch ein größeres Areal am Fluss Freiberger Mulde. Zudem wurde umfangreiches Bild- und Videomaterial – rund 10 Terabyte – analysiert und dabei sogenannte Super-Recogniser eingesetzt. Das sind Spezialisten, die sich Gesichter besonders gut einprägen und wiedererkennen können.

Vermisste Neunjährige in Döbeln: Bürger bilden private Suchtrupps

Auch die Bevölkerung der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt war aufgerufen worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Den Angaben zufolge haben sich in der Stadt private Suchtrupps gebildet. Das sei nicht verboten, sagte Rydzik. Allerdings dürften sie nicht die Arbeit der Polizei behindern oder bei ihrer Suche Straftaten wie Land- oder Hausfriedensbruch begehen.

Valeriia kommt aus einer ukrainischen Familie. Sie lebt laut Polizei seit 2022 mit ihrer Mutter hier in Deutschland. Das Mädchen ist nach Polizeiangaben etwa 1,40 Meter groß und hat dunkelblonde, mittellange Haare.

Am Montagmorgen trug es ein lila T-Shirt, schwarze Jeans, eine hell türkisfarbene Jacke sowie dunkelblaue knöchelhohe Schuhe. Es hatte zudem einen rosa Schulranzen bei sich. Die Neunjährige spricht nach Angaben der Polizei gebrochen deutsch.

Suche nach neunjähriger Valeriia auch im Ausland

Bei der großangelegten Suche nach der vermissten neunjährigen Valeriia hat die Polizei am Donnerstag Kontakt zu Kollegen im Ausland aufgenommen. "Wir führen auch Ermittlungen über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus", sagte Polizeisprecher Andrzej Rydzik am Donnerstag. Da in alle Richtungen ermittelt werde, gehöre auch der Blick auf das familiäre Umfeld dazu.

Der Vater des Mädchens lebt den Angaben zufolge nach wie vor in der Ukraine. "Wir sind im Austausch mit den Behörden dort." Gleiches gelte für die Nachbarländer Polen und Tschechien als mögliche Transitwege. Auch zum Vater des Mädchens gebe es Kontakt, sagte Rydzik.

Vermisstes Mädchen in Döbeln: Schule soll Eltern und Polizei nicht alarmiert haben

Nach Angaben der "Bild" hatte die Schule am Montag weder Polizei noch Eltern über das Fehlen des Mädchens informiert. "Leider müssen wir bestätigen, dass es keine Meldung seitens der Schule gegeben hat", sagte das Landesamt für Schule und Bildung der Bild-Zeitung. "Wir müssen in diesem Sachverhalt ermitteln, warum kein Telefonat geführt wurde."

Nach Angaben der Behörde müssen Schulen die Eltern zeitnah informieren, wenn ihre Kinder nicht zum Unterricht erscheinen und nicht entschuldigt sind. An dem Verfahren selbst sei nichts zu beanstanden, es sei erprobt, sagte Behördensprecher Clemens Arndt. Die Schulleiter würden nun noch einmal für das Vorgehen sensibilisiert.

Vermisste Neunjährige: Psychologen helfen an Valeriias Grundschule in Döbeln

Um den Lehrern und Schülern in Valeriias Grundschule angesichts der großen Ungewissheit zur Seite zu stehen, seien diese Woche mehrere Psychologen an der Schule gewesen, erklärte Arndt.

Sie hätten die Lehrer beraten und mit Schülern gesprochen. "Es ist wichtig, dass jemand mit ihnen die Situation bespricht." Die emotionalen Folgen eines solchen Geschehens für Lehrer und Schüler seien nicht zu unterschätzen.

Die Polizei will weiter nach dem Mädchen suchen. Nach bisherigem Stand werde der Einsatz auch am Freitag fortgeführt, wohl aber mit weniger Einsatzkräften, hieß es.