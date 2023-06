Koala Yuma ist neu im Zoo Leipzig. Er kommt aus Duisburg und soll in Leipzig für Nachwuchs sorgen.

Leipzig/DUR - Der Zoo Leipzig einen neuen tierischen Bewohner. Koala Yuma ist etwa drei Jahre alt und zog auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes vom Duisburger Zoo in die sächsische Großstadt. Yuma soll nun mit der Koala-Bärin Mandie für Nachwuchs sorgen.

"Yuma wirkt sehr entspannt und frisst bereits ausgiebig, was immer ein gutes Zeichen bei Tieren ist. Wir hoffen sehr, dass wir mit ihm an den ersten Zuchterfolg anknüpfen können und er gut mit Mandie harmoniert, heißt es von Seniorkurator Ariel Jacken in einer Pressemitteilung des Leipziger Zoos.

Leipzigs bisher einziger Koala-Nachwuchs Bouddi verlässt Leipzig hingegen. Weibchen Wooli hat den Zoo bereits im Mai in Richtung Beauval verlaassen.

Bekommt der Zoo Leipzig noch einen Koala?

Wie es vom Zoo weiter heißt, ist es aufgrund des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes sogar möglich, dass bald noch ein weiteres Koala-Weibchen nach Leipzig kommt.

Bevor Yuma für die Besucher des Zoos zu sehen ist, werden noch ein paar Wochen vergehen. Hinter den Kulissen und abseits des Besucherstroms, soll der neue Bewohner schrittweise eingewöhnt werden.