Leipzig/MZ - Am Leipziger Hauptbahnhof ist am Donnerstagmittag ein 71 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag informierte, wurde der Senior beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Unfallermittlungen dauerten am Nachmittag noch an.