Verkehrschaos in Leipzig: Klimaaktivisten kleben sich auf vielbefahrener Straße fest

„Ich stehe heute hier auf der Straße, da wir mit immer weiter steigenden Emissionen immer schneller in den Klimakollaps rasen. Wir müssen damit aufhören. Daher darf es auch keine Bohrungen nach Öl in der Nordsee geben.“ erklärt Lina Schinköthe in #Leipzig.

1/3 pic.twitter.com/NhVJFRrWOO