Tödlicher Unfall mit Motorrad: Luca Salvadori stirbt bei 61. Dreieckrennen in Frohburg

Frohburg (Pflug). - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag bei einem Motorradrennen in Frohburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach verlor der 32 Jahre alte Italiener Luca Salvadori beim 61. Dreieckrennen in Frohburg gegen 16 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Motorrad des 41-jährigen Deutschen Didier Grams zusammen. Beide Fahrer seinen schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, heißt es. Dort erlag Salvadori wenig später seinen Verletzungen.

An den Motorrädern entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Polizei ermittelt in dem Fall.