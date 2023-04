Leipzig/dpa - Ein betrunkener 19-Jähriger hat im Leipziger Stadtteil Wahren mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert.

Er soll die Schüsse am Freitagnachmittag am S-Bahnhof abgegeben haben. Anschließend hat er auch auf ein Auto gezielt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend sei er vor den Polizeibeamten geflohen, konnte jedoch gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 2,02 Promille. Der junge Mann muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.