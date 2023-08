In der vergangenen Woche wurde in Leipzig in einem verfallenen ehemaligen Speichergebäude des Lindenauer Hafens eine Leiche gefunden. Diese wurde nun identifiziert. Es wird wegen Totschlags ermittelt.

Am Lindenauer Hafen in Leipzig wurde Ende Juli eine Leiche gefunden.

Leipzig/DUR - Nach dem Fund einer Leiche in einem verfallenen ehemaligen Speichergebäude des Lindenauer Hafens in Leipzigs, hat die Staatsanwaltschaft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Auch die Identität der Leiche ist mittlerweile geklärt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizeidirektion Leipzig und Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Leiche in Leipzig identifiziert - Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Zeugenhinweise

Demnach handelt es sich bei dem Toten um einen 25-jährigen Mann, der bereits seit längerer Zeit in Leipzig lebte. Nach der Identifizierung des Toten, erfolgten bis über das vergangene Wochenende hinweg weitreichende Ermittlungen im näheren Umfeld des Verstorbenen.

Des Weiteren bittet die Polizei aber weiterhin um Informationen aus der Bevölkerung oder mögliche Zeugenhinweise. Die Leiche des 25-Jährigen wurde in den frühen Morgenstunden des 27. Juli von Passanten gefunden.