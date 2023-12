Der Staatsschutz ermittelt in Leipzig-Connewitz wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs. Insgesamt wurde etwa ein Dutzend Verdächtige gestellt.

Staatsschutz ermittelt: Mülltonnen brennen in Leipzig-Connewitz

Leipzig - Drei Mülltonnen haben in der Nacht zum Donnerstag in Leipzig-Connewitz gebrannt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Anfangsverdachts eines Landfriedensbruchs, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte.

Auch dass Pyrotechnik gezündet wurde, konnten die Beamten nicht ausschließen. Menschen wurden dabei den Angaben zufolge nicht verletzt.

Die Polizei habe insgesamt etwa ein Dutzend Tatverdächtige im Alter von 18 bis 39 Jahren gestellt und sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der 13. Dezember, der sogenannte "ACAB-Day", wird von Linksextremen vielerorts genutzt, um zu randalieren. Das Akronym ACAB steht dabei sinngemäß für den englischen Ausspruch All cops are bastards, zu Deutsch: ‚Alle Polizisten sind Bastarde'. Das Datum 1312 steht für die Buchstabenfolge ACAB.