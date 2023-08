Am Sonntagabend hat eine brennende Mülltonne in Leipzig drei Autos beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Leipzig - Eine Mülltonne ist in Leipzig-Volkmarsdorf in Flammen aufgegangen und hat drei Autos und eine Hauswand beschädigt. Die Mülltonne war am Sonntagabend in der Graßdorfer Straße aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Anwohner des Hauses evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden und ist Teil der laufenden Ermittlungen.