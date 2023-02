In der Stadt Leipzig ist das Durchschnittsgehalt der deutschen Großstädte am niedrigsten.

Halle/MZ - Die Stadt Leipzig bildet das Schlusslicht beim Durchschnittsgehalt deutscher Großstädte. Das geht aus einem Gehaltscheck der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hervor.

Demnach liegt das Durchschnittsgehalt in Leipzig bei 41.556 Euro und damit knapp 7.000 Euro unter dem deutschen Durchschnittsgehalt von 48.538 Euro. Die Spitzenverdienerinnen und -verdiener leben in München (57.196 Euro).

Der Gehaltscheck zeigt, dass der Wohnort eine Rolle beim Durchschnittseinkommen zu spielen, scheint. Sachsen (39.925 Euro) schneidet bei dem Vergleich schlecht ab und belegt den vorletzten Platz. Hinten anstellen muss sich Mecklenburg-Vorpommern mit 38.186 Euro. In Hessen hingegen ist das Durchschnittsgehalt mit 53.295 Euro am höchsten.

Männer erhalten im Schnitt 8.215 Euro mehr als ihre weiblichen Kolleginnen. Beschäftigte im der Versicherungsbranche verdienen aktuell (59.629 Euro) durchschnittlich am meisten in Deutschland, dicht gefolgt von Angestellten im Bankenwesen (59.053 Euro) und der Beratungsbranche (57.621 Euro). Am wenigsten wird in der Gastronomie (34.863 Euro) gezahlt.