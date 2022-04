Kind wird in Leipzig von Auto erfasst und schwer verletzt

In Leipzig ist ein Kind im Stadtteil Schönefeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zuvor stieg der Junge aus einem Bus aus und wechselte die Straßenseite.

Leipzig/dpa - Ein Kind ist am Mittwochnachmittag von einem Auto in Leipzig erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen sagte, war der Junge im Stadtteil Schönefeld-Ost aus einem Kleinbus gestiegen, als er auf der gegenüberliegenden Straßenseite seine Mutter erkannte.

Daraufhin rannte er unvermittelt über die Straße und wurde vom Auto eines 61-jährigen Fahrers erfasst, der nicht mehr bremsen konnte. Der schwer verletzte Junge wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.