Neues Katzencafé in Leipzig: Tierische Mitarbeiter kommen aus Griechenland

Die tierischen Cafés gibt es nicht nur in Leipzig. Auch in München und weiteren Städten wurden die "Katzentempel" eröffnet.

Leipzig/DUR/it - In der Nähe des Johannisplatzes in Leipzig kann nicht nur ein heißer Kaffee getrunken werden. Nebenbei können vor allem Tierliebhaber einer vorbeilaufenden Katze eine Streicheleinheit spendieren. Der "Katzentempel" ist nämlich ein besonderes Café. Und weil dieses so gut bei den Leipzigern angekommen ist, wird jetzt ein zweites in der Stadt eröffnet.

Bereits Anfang April sollen die tierischen Mitarbeiter ihre Gäste im "Leipzig 2" empfangen dürfen, teilten die Betreiber des Lokals auf Facebook mit. Die ersten vier Miezarbeiter stehen schon in ihren Startlöchern. Wie die Betreiber weiter mitteilen, sollte das zweite Café jedoch nicht mit den Katzen, sondern für die Tiere eröffnet werden.

Die Idee sei gekommen, als sie die fünf Katzenbabys während ihres Kreta-Urlaubs entdeckt haben. Hector und seine vier Geschwister versteckten sich verwahrlost unter einem Müllcontainer. Nachdem sie von Kreta nach Leipzig gezogen sind, steht wohl nun der nächste Umzug an und zwar in den neuen Katzentempel.

Dieser soll laut Leipziger Volksszeitung gegenüber des Bildermuseums in der Katharinenstraße eröffnen. Vor allem die Facebook-User reagieren auf die Neuigkeit sehr positiv und freuen sich über ein zweites Katzencafé. Ebenfalls werden die Lokalbetreiber dafür gelobt, dass auch Tiere mit Handicap willkommen sind. So wurde zum Beispiel Hector vorgestellt, der nur drei anstatt vier Beine hat. Doch das sorgt gewiss nicht für Abzüge auf der Niedlichkeitsskala.