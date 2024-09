Ein Jaguar-Fahrer hat in einer Chaos-Fahrt in Leipzig eine Waschstraße und mehrere Autos demoliert - und einen Schaden von hunderttausenden Euro angerichtet.

Jaguar fährt falsch herum in Waschanlage: Hunderttausende Euro Schaden an Tankstelle

Ein Jaguar hat eine Waschanlage und mehrere Autos in Leipzig demoliert.

Leipzig. - Eine Chaosfahrt durch eine Tankstelle hat sich ein Jaguar-Fahrer am Montagmorgen in der Schomburgkstraße in Leipzig geliefert, wie die Polizei meldet.

Demnach rangierte der 70 Jahre alte Mann zunächst sein Auto durch das sich gerade schließende Tor einer Waschanlage und schob dort einen fahrerlosen Mazda aus dem Bau, bis er an einem Mülleimer zum Stehen kam. Nachdem der Jaguar die Geräte in der Reinigungsanlage demoliert hatte, krachte er außerdem mit einem Renault zusammen, der wiederum auf einen Toyota geschoben wurde.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Allerdings beträgt der Sachschaden nach Schätzungen der Polizei 150.000 Euro.