Torgau. - Die Leiche eine Frau ist am Montag, 27. Januar, ist bei Abrissarbeiten an einem Haus im sächsischen Torgau gefunden worden, wie die Polizei meldet.

Demnach soll es sich bei der Verstorbenen um eine demenzkranke, 85 Jahre alte Seniorin handeln, die bereits am 15. Juli aus einem Torgauer Pflegeheim verschwand und seitdem vermisst wurde. Bereits im Sommer wies die Polizei in einer Suchmeldung auf den schlechten Gesundheitszustand der Frau und die damals hohen Temperaturen als Gefahrenquellen für die Gesuchte hin. Bereits im Juli war vermutet worden, dass sich die Rentnerin sich in einer hilflosen Lage befunden haben könnte.

Unter welchen Umständen die Frau ums Leben kam, sei Gegenstand von Ermittlungen, heißt es von Seiten der Polizei. Derzeit gingen die Beamten aber nicht von einer Straftat aus.