Seit einem Unfall vor über einem Jahr steht ein Airbus von DHL auf dem Flughafen in Leipzig/Halle herum. Was damals passiert ist und warum das Flugzeug vorerst nicht wieder abhebt.

DHL-Flieger steht seit über einem Jahr am Flughafen Leipzig/Halle herum

Halle (Saale)/Leipzig. - Am Flughafen Leipzig/Halle steht ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT einfach so herum. Klingt erst einmal nicht weiter verwunderlich. Doch die DHL-Maschine ist bereits seit über einem Jahr außer Betrieb. Der Grund dafür: ein Unfall, der sich am 9. Februar 2024 bei der Landung ereignet hatte.

Landung des Airbus am Flughafen Leipzig/Halle missglückt

Der Airbus befand sich an diesem Tag mit zwei Piloten an Bord auf einem Frachtflug von Tel Aviv nach Leipzig/Halle. Kurz vor 18 Uhr sollte die Maschine auf der Piste 26L landen.

Dabei kam es zu Problemen. Die Landung musste aufgrund von Seitenwind abgebrochen werden. Wie dem Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zu entnehmen ist, kam es dabei zum sogenannten "Tailstrike, bei dem die hintere untere Rumpfstruktur des Flugzeugs sowie der Pistenbelag der Piste 26L beschädigt wurden".

Ein Tailstrike bezeichnet die unabsichtliche Berührung der Start- beziehungsweise Landebahn durch das Flugzeugheck. Das führte dazu, dass der Pistenbelag auf einer Länge von mehreren Metern aufgekratzt wurde.

Flugzeug wird bei Landung am Airport Leipzig/Halle beschädigt

Auch der Rumpf des A300 war im hinteren unteren Bereich mit Kratzspuren über mehrere Meter versehen. An mehreren Stellen war die Rumpfbeplankung durchgeschliffen, heißt es dazu weiter in dem Bericht.

Der Tailbumper, eine Schutzvorrichtung am Heck, war eingedrückt. Verbogene und eingerissene Strukturelemente sowie gelöste Nietverbindungen fanden sich im Inneren des Rumpfbereiches.

Das fast 18 Jahre alte Flugzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls insgesamt 18.293 Stunden in Betrieb und hatte 10.613 Landungen absolviert.

Wird die DHL-Maschine repariert?

Wie Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart gegenüber TAG24 erklärt, seien die Beschädigungen an der Landebahn bereits am nächsten Tag behoben worden: "Eine bauliche Beeinträchtigung der Start- und Landebahn Süd hat nicht bestanden. Sie konnte uneingeschränkt weiter genutzt werden."

Doch warum steht das Flugzeug noch immer am Airport herum? Gegenüber dem Luftfahrt-Newsportal areoTelegraph erklärt ein DHL-Sprecher: "Wir erwarten, dass die Maschine im Jahresverlauf wieder in den aktiven Flugbetrieb überführt werden kann."

Er verweist in dem Zusammenhang auf laufende Instandsetzungsarbeiten an dem Flugzeug.