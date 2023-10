Flugbetrieb unterbrochen Unbekannte Drohne am Himmel legt Flughafen Leipzig/Halle lahm

Normalerweise starten und landen die Flugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle auch am Abend im Minutentakt. Am Mittwochabend war der Flugverkehr jedoch zeitweise unterbrochen. Auslöser war eine Drohne, nach deren Besitzer nun gefahndet wird.