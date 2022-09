Am Innenstadtring Direkt gegenüber der Polizei: Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Leipzig entdeckt

Auf einer Baustelle am Rande des Leipziger Zentrums ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 75 Kilogramm schwere Sprengbombe sei am Dienstagvormittag in der Nähe des Wilhelm-Leuschner-Platzes bei Baggerarbeiten gefunden worden.