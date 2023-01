Fahrkartenautomat in Leipzig gesprengt - 20 000 Euro Schaden

In Leipzig hatten Unbekannte einen Fahrkartenautomaten an einer S-Bahnhaltestelle gesprengt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat an einer S-Bahnhaltestelle in Leipzig.

Leipzig/dpa - Unbekannte haben in Leipzig einen Fahrkartenautomaten an einer S-Bahnhaltestelle gesprengt. Bei der Explosion am Montag wurde der Automat komplett zerstört, es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An die Geldkassette im Innern des Automaten kamen die Täter jedoch nicht heran. Die Täter hatten den Angaben zufolge den Fahrkartenautomaten mit pyrotechnischen Gegenständen gesprengt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.